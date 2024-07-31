بغداد.. تظاهرتان في ساحة التحرير والأعظمية احتجاجاً على اغتيال إسماعيل هنية (صور)

شفق نيوز/ خرج متظاهرون عراقيون غاضبون في وقفتين احتجاجيتين، مساء اليوم الأربعاء، الأولى في ساحة التحرير وسط بغداد، والثانية في منطقة الأعظمية، وذلك استنكاراً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن متظاهرين خرجوا مساء اليوم في تظاهرة تحت نصب الحرية في ساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجاً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف إسماعيل هنية وأدى إلى مقتله في العاصمة الإيرانية طهران، مبيناً أن الوقفة الاحتجاجية كانت بدعوة من قبل منظمة بدر.

ولفت إلى أن حضرة الإمام أبو حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية ببغداد،، نظمت وقفة احتجاجية استبقتها بصلاة الغائب على اغتيال إسماعيل هنية ورددت هتافات تندد بالاعتداء الإسرائيلي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أكدت صباح اليوم الأربعاء، أن "إسماعيل هنية قُتل بصاروخ أطلق من دولة خارج إيران وليس من الأجواء الإيرانية".

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن هنية كان يقيم في منطقة تضم مجمعاً عسكرياً يحظى بأهمية استراتيجية خاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن المجمع، يقع في شمال العاصمة الإيرانية طهران، ويضم مساكن لقدامى المحاربين الإيرانيين، الذين شاركوا في الحرب الإيرانية العراقية التي اندلعت في العام 1980.

وأكدت مصادر إيرانية، أن الموقع الذي كان هنية يقيم فيه، خلال زيارته لطهران، يتمتع بتأمين وحراسات خاصة من الحرس الثوري الإيراني.

وقالت حركة حماس في بيان إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".