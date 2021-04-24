بغداد .. تظاهرة ليلية غاضبة احتجاجا على الكهرباء تخلف جرحى بمواجهة مع الأمن

شفق نيوز/ خرج العشرات من أهالي حي الوحدة جنوب شرقي العاصمة بغداد ليل الجمعة على السبت بتظاهرة طالبوا فيها بتحسين الواقع الخدمي وتوفير الطاقة الكهربائية ولكن سرعان ما تدخلت القوات الأمنية لتندلع صدامات وعمليات كر وفر بين الجانبين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين الغاضبين في حي الوحدة أضرموا النيران في الإطارات وقطعوا الطرق تعبيرا عن احتجاجهم إزاء النقص الحاصل في الطاقة.

ونقل المراسل عن بعض المحتجين قولهم إن ساعات القطع تستمر لساعات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدين أن الكهرباء أصبحت شبه معدومة في حي الوحدة.

وأصيب ثلاثة محتجين جراء الصدامات مع قوات الأمن والتراشق بالحجارة، وفقا لمصدر في الشرطة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية تقدمت تجاه المتظاهرين وقامت بفض الاحتجاجات.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.