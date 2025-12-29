بغداد .. تظاهرة لموظفي الزراعة رفضاً لإجراءات "تعسفية" من الإدارة

شفق نيوز- بغداد

تظاهر العشرات من موظفي دائرة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، يوم الاثنين، أمام الدائرة في ابي غريب احتجاجاً على ما وصفوه بالأساليب والإجراءات التعسفية التي يتبعها المدير العام للدائرة، مطالبين بإقالته من منصبه ومحاسبته.

وقال المتظاهرون لوكالة شفق نيوز، إن "المدير العام حاتم كريم تجاوز على كرامة الموظفين وفرض إجراءات تعسفية حرمتهم من حقوقهم الوظيفية المشروعة، فضلاً عن صدور تصرفات وتصريحات اعتبروها مسيئة للدين الإسلامي ومخالفة للقيم الوظيفية والأخلاقية".

وأضاف المحتجون، أن "استمرار هذه الممارسات خلق بيئة عمل غير مستقرة وأثر سلباً على الأداء المؤسسي والبحثي للدائرة"، مطالبين الجهات المعنية بـ"التدخل العاجل لوضع حد لما يجري".

وطالب الموظفون وزير الزراعة بـ"التدخل شخصياً وفتح تحقيق رسمي في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مؤكدين تمسكهم بـ"حقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم وفق القوانين النافذة".