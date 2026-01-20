بغداد.. تظاهرة لاصحاب الشهادات العليا احتجاجاً على إيقاف مخصصات الخدمة الجامعية

شفق نيوز- بغداد

تظاهر العشرات من أصحاب الشهادات العليا، يوم الثلاثاء، امام المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بإلغاء القرار الخاص بإيقاف مخصصات الخدمة الجامعية.

وطالب المتظاهرون مجلس النواب بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة لإيقاف القرار، مؤكدين أنه مخالف للقانون ويشكل مساساً بحقوقهم المكتسبة.

ورفع المحتجون لافتات تندد بالقرار وتعبّر عن رفضهم القاطع لتطبيقه، داعين إلى إعادة العمل بالمخصصات وصون حقوق حملة الشهادات العليا.

كما أكد عدد من المشاركين في التظاهرة أن استمرار العمل بالقرار سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية، مطالبين الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لمطالبهم وإنصاف هذه الشريحة

وألغت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم (344) لسنة 2011، القاضي بمنح حملة الشهادات العليا مخصصات مالية بنسبة 50%.

فيما وجهت بإجراء مسح شامل لهم في جميع المؤسسات الحكومية، تمهيدا لإعادة توزيعهم وفق الحاجة الفعلية للاختصاصات.