بغداد.. تظاهرة غاضبة لنادي الفروسية ضد قرار تحويل ملكيته لوزارة المالية (فيديو + صور)

شفق نيوز/ تظاهر، يوم الثلاثاء، أعضاء وموظفو نادي الفروسية في بغداد ضد قرار وزارة المالية العراقية بتحويل ملكية النادي إليها.

وحضر مراسل وكالة شفق نيوز التظاهرة والتقى بعدد من المتظاهرين الذين أكدوا أن هناك حوالي 4 آلاف عائلة يعتبر نادي الفروسية مصدر رزقها الوحيد، وأن الأرض ملك صرف تعود للنادي، فيما أشاروا أن البعض اشترى الخيل بـ100 و200 مليون دينار وسندات طابو باسم نادي الفروسية العراقي.

وقال مدير إدارة نادي الفروسية رافع جواد علي، لوكالة شفق نيوز، إنه "صدر قرار مؤخراً من محكمة بداءة الكرخ بأن أرض النادي تعود إلى وزارة المالية، وهذا غير صحيح، حيث إن سندات الطابو في دائرة التسجيل العقاري تعود إلى النادي نفسه الذي تأسس منذ عام 1920، وهدف التأسيس كان للحفاظ على الثروة الحيوانية والخيل العربية الأصيلة الموجودة في العراق، لذلك على رئيس الوزراء ووزيرة المالية والقضاء إنصاف النادي والوقوف معه".

من جهته، قال نائب رئيس نادي الفروسية، ياسر عبد الرحمن ياسين، لوكالة شفق نيوز، إن "أراضي نادي الفروسية تم تمليكها عام 1973 بموجب قرار 214 والنادي انتقل إلى هذا المكان عام 1995، ونمارس نشاط رياضة الفروسية وسباق الخيل، لكن وزارة المالية تريد حالياً إلغاء سند نادي الفروسية وإعادته إليها بحجة قيام النادي بتأجير بعض المحال".

وأضاف أنه "رغم أن قانون نادي الفروسية رقم 43 لسنة 1999 أجاز ذلك في المادتين 9 و13 التي نصت أن لنادي الفروسية الحق في إبرام العقود والاتفاقات، وأن التأجير كان لغرض زيادة الإيرادات لدعم هذه الرياضة، لذلك قرار وزارة المالية دون وجه حق ودون سند قانوني".

كما رفع المتظاهرون شعارات ناشدوا فيها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بـ"التصدي وإيقاف الإجراءات المتخذة كافة بحق نادي الفروسية من قبل وزارة المالية والجهات كافة".

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن "نادي الفروسية تأسس عام 1920، وتتجاوز مساحته 800 دونم، ورغم أن أرض النادي ملك صرف باسم نادي الفروسية، لكن هناك جهة متنفذة تريد الاستيلاء على كامل أرض النادي لتقطيعه وبيعه".