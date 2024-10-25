بغداد.. تظاهرات في ساحة التحرير بذكرى "25 تشرين" وسط انتشار أمني

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الناشطين، يوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لاحتجاجات "25 تشرين".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن نحو 300 شخص تابعين للحزب الشيوعي تجمعوا في ساحة التحرير لاحياء ذكرى "احتجاجات تشرين"، مشيراً الى انتشار متظاهرين بـ"زي أخضر" مشكلين حاجزاً بشرياً بين القوات الامنية والمتظاهرين بقيادة ناشط يدعى "حسام الباشا".

وشهدت التظاهرات مشاركة العديد من الناشطين.

كما اشار مراسلنا إلى وجود انتشار أمني في محيط الساحة لتأمين التظاهرات، مؤكداً عدم وجود أي قطوعات او احتكاكات بالوقت الحالي.