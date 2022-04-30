بغداد تطلق حملة "واسعة النطاق" لملاحقة المتسولين

شفق نيوز/ أعلنت شرطة النجدة في بغداد، اليوم السبت، عن اطلاق حملة وصفتها بـ"واسعة النطاق" للقضاء على ظاهرة التسول في العاصمة العراقية، مشيرة الى القبض على عدد كبير من المتسولين.

وقال مدير نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن جعفر، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن دوريات النجدة مستمرة في تنفيذ حملة واسعة النطاق للحد من ظاهرة التسول في عموم العاصمة بغداد، موضحاً أنه تم إلقاء القبض على الكثير من المتسولين وبمختلف الفئات العمرية وتسليمهم إلى مراكز الشرطة اصولياً

وأضاف مدير نجدة بغداد أن عدد المعتقلين من المتسولين في هذه الحملة اليوم بلغ نحة 45 شخصاً، مؤكداً أن الحملة مستمرة للقضاء على الظاهرة غير الحضارية.

وبين أيضاً، أن الحملة تأتي لكثرة الشكاوى من قبل المواطنين حول ظاهرة التسول التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة بهدف كسب الاموال بطريقة سهلة جداً بالاضافة إلى تمادي البعض منهم بالسرقة.

وبات انتشار المتسولين من الذكور والاناث وبجميع الاعمار في شوارع وتقاطعات بغداد "ظاهرة مألوفة" منذ فترة ليست بالقصيرة، وساعد انتشارها عدم توفر فرص العمل اضافة الى مانتج من احداث الحروب والتهجير.