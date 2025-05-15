بغداد تضيء القمة العربية بالطاقة المتجددة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتأمين احتياجات القمة العربية المرتقبة في بغداد.

وشدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، خلال جولة تفقدية ليلية شملت عدداً من منشآت الطاقة، المخصصة للقمة العربية المرتقبة في بغداد على "ضرورة توفير كافة مستلزمات المحطة لضمان استمرارية التيار الكهربائي".

وأكد الوزير خلال جولته على أهمية الحدث العربي وانعكاسات انعقاد القمة في بغداد، مشيراً إلى أنها "تمثل حدثاً تاريخياً يعكس مكانة العراق المحورية في المنطقة".

وخلال الجولة الميدانية، تفقد الوزير منظومة الطاقة الشمسية في القصر الحكومي، مؤكداً على أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تأمين احتياجات القمة.