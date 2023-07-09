بغداد تصدّق الخرائط التفصيلية لحدود "المحافظة 4" لإقليم كوردستان

شفق نيوز / صدّق نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط العراقي، محمد تميم، يوم الأحد، على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية والمقاطعات والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة "حلبچة" بصيغتها النهائية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لاستكمال إجراءات استحداث المحافظة 19 لجمهورية العراق.

وستكون حلبجة، المحافظة الرابعة رسمياً على مستوى اقليم كوردستان بعد اربيل والسليمانية ودهوك، والمحافظة 19 على مستوى العراق، والتي تتمتع بخصوصية لدى الكورد بسبب حالة القصف الكيماوي الذي تعرضت له زمن النظام السابق

وجاء في بيان لوزارة التخطيط، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مصادقة الوزير على الخرائط التفصيلية، جاء في ضوء استكمال الإجراءات الفنية اللازمة والموافقات الأصولية لاستحداث المحافظة، بناء على قرار مجلس النواب رقم (31) لسنة 2021، وقرار مجلس الوزراء رقم (23131) المُتخذ في الجلسة (11) المنعقدة بتاريخ 13-3-2023".

وأكد البيان، اعتماد محافظة "حلبچة" ومركزها الحضري مدينة "حلبچة"، وأُعطيت الرقم (16) ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق، مضيفا، أن المحافظة المستحدثة، تضم قضاء واحداً و(4) نواح هي، سيروان، وخورمال، وبيارة، وبامو".

ولفت البيان إلى أن "دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء محمد تميم، تولت مراجعة وتدقيق الخرائط والمرتسمات وتحديد عائدية المقاطعات والحدود الادارية والتصاميم الاساسية قبل التوسع وبعده، وحل جميع التداخلات في الحدود الادارية الناتجة عن التوسع في التصاميم للمدن خارج الوحدات الادارية".

وبين أن "الفريق التخطيطي في الوزارة، عمل لعدة اشهر على دراسة ملف الاستحداث وتقييم دراسات الجدوى الفنية وفق ابعادها المكانية، الحضرية والريفية، بما ينسجم مع المعايير التخطيطية لاستحداث المحافظات، واعداد المخططات والخرائط الاولية والتفصيلية للحدود الادارية لقضاء (حلبچة) والنواحي التابعة لها وتحديد المقاطعات والمراكز الحضرية والتصاميم الأساسية للمدن وحدود البلديات، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية في محافظة السليمانية بشأن الموضوع".