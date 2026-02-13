بغداد تصحو على رائحة الكبريت (صور)

شفق نيوز- بغداد

استفاق سكان العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الجمعة، على رائحة قوية أشبه بـ "الكبريت"، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن الرائحة بدأت بالانتشار قبيل ساعات الصباح الأولى، مبيناً أنها تسببت بشعور طفيف بالاختناق دون تسجيل حالات اختناق خطيرة.

وكان وزير البيئة العراقي، هلو العسكري، قد قال في 23 حزيران/ يونيو الماضي، إن التحديات البيئية في العراق، خاصة في العاصمة بغداد، أصبحت أكثر حدة بسبب زيادة الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات تلوث الهواء والمياه والتربة.

وسبق أن أرجع مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، أسباب انتشار رائحة الكبريت في سماء العاصمة بغداد بشكل متكرر الى استخدام نفط عالي الكبريت في محطات توليد الكهرباء، كما حذّر من أن هواء بغداد، خاصة خلال الأيام الأخيرة، بات محمّلاً بمواد خطرة تهدد صحة الأطفال وكبار السن.

في المقابل، أكدت أمانة بغداد، أنها تقوم بمعالجة الحرائق حال حدوثها، وتلاحق أي عمليات حرق للنفايات يقوم بها المواطنون لمخالفة ذلك للأنظمة البيئية المعتمدة، وما له من خطورة على صحة الإنسان، وهي بذلك تستقبل أي ابلاغات بهذا الشأن من قبل المواطنين لردع الظاهرة ومحاسبة اصحابها.