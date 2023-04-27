بغداد تصحو على انتحار صيدلاني ومراهقة ومحاولة فاشلة لزوجين

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتسجيل ثلاث حالات انتحار ضمن العاصمة بغداد، أبرزها محاولة فاشلة لزوجين مليئة بالغموض.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً وزوجته أقدما صباح اليوم على الانتحار ضمن قرية الذهب الأبيض في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الشاب من مواليد 1996 الذي قام بجرح نفسه بواسطة آلة حادة في الوريد الأيسر والرقبة، والزوجة من مواليد 1999 قامت بجرح نفسها في الرقبة والصدر".

ووفقاً للمصدر، فإن أسباب محاولة الزوجين الانتحار، ما تزال مجهولة حتى لدى ذويهم الذين سهلوا نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي حادث آخر، أقدم طالب صيدلة على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح "مسدس" ضمن منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، وسط ظروف غامضة.

إلى ذلك، أكد المصدر، انتحار فتاة من مواليد 2006 بأسلوب شنق نفسها داخل منزلها ضمن منطقة الميكانيك في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".

ونقل المصدر، عن ذوي الفتاة (ر.م) قولهم إن "ابنتهم المنتحرة، كانت تعاني من حالة نفسية".