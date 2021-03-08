بغداد تصحو على اختناق مروري يشل حركة العاصمة

شفق نيوز/ شهدت شوارع العاصمة بغداد، يوم الاثنين، اختناقا مروريا ووقوف السيارات في طوابير طويلة، بسبب توجه آلاف الزائرين إلى مدينة الكاظمية لأداء الزيارة.

وأبلغ مصدر مروري وكالة شفق نيوز؛ أن جسر باب المعظم باتجاه حيفا شهد زحاما كثيفا للسيارات، كما توقف السير عند السيطرة المقابلة لشارع السفارات باتجاه نفق الشرطة.

وإلى الشمال الغربي من العاصمة بغداد، حيث شهد منفذ الخروج مدينة الشعلة ازدحاما كبيرا للسيارات.

في حين توقف السير في شارع المطار صعوداً على جسر القادسية، كما شهد شارع الكنيسة في حي الجامعة غربي بغداد، توقف السيارات عن الحركة بسبب توافد الزائرين سيرا على الأقدام نحو مدينة الكاظمية وانتشار المواكب الخدمية.

أما في وسط العاصمة، تم إغلاق جسر السنك، وساحة عقبة في منطقة الكرادة، كما تم تسجيل حركة مرور مزدحمة عند تقاطع ميسلون باتجاه جسر الامانة.

وإلى جنوبي العاصمة، شهد طريق عويريج لغاية افران باب الاغا زحاما مروريا خانقا، فيما توقفت حركة السيارات على الطريق السريع من مفرق الدورة باتجاه أم الطبول.