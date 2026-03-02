بغداد.. تشيع قتلى الضربة الجوية على القائم (صور)

شفق نيوز- بغداد

شيعت كتائب حزب الله، يوم الاثنين، أربعة من منتسبي الحشد الشعبي التابعين للواء 45، الذين قتلو إثر قصف جوي استهدف منطقة عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة في الانبار.

وجرت مراسم التشييع، بحسب مراسل وكالة "شفق نيوز"، في شارع فلسطين وسط بغداد، وسط مشاركة شخصيات أمنية وأهالي الضحايا والمواطنين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الأحد، تعرض نقطة تابعة للحشد الشعبي/ اللواء (45) إلى قصف جوي بضربتين في منطقة عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، أمس الأول السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.