بغداد تشيع ضحايا الحشد الشعبي في هجوم كركوك (صور)

شفق نيوز- بغداد

خرج العشرات من عناصر الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، وسط العاصمة بغداد، في تشييع لرفاق لهم قضوا باستهداف جوي لمقرهم في محافظة كركوك.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً لعناصر الحشد الشعبي/ كتائب الامام علي، وهم يؤدون مراسيم تشييع رفاق لهم وسط العاصمة بغداد بمدينة اعلام الحشد بشارع فلسطين، كانوا قد لقوا مصرعهم صباح اليوم بقصف جوي في قضاء الدبس شمال غربي كركوك.

وكان مصدر أمني مسؤول، صباح اليوم الثلاثاء، بأن قصفاً جوياً لم تحدد هويته استهدف مقر اللواء 40 التابع للحشد الشعبي، شمال غربي محافظة كركوك.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن ستة عناصر على الأقل من الحشد قضوا جراء الضربة الجوية العنيفة.

من جهته، أكد مصدر طبي في مستشفى "آزادي" التعليمي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "نحو ست جثث وصلت صباح اليوم إلى المستشفى جراء ذلك القصف مع مصابين بجروح متفاوتة يتلقون العلاج حالياً داخل المستشفى.

ولاحقاً أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق بياناً نعت فيه "كوكبة" من الحشد الشعبي "ارتقوا شهداء" بقصف موقعهم في كركوك.

وأكدت القيادة في بيانها إصابة مقاتلين آخرين إثر هذا القصف الذي وصفته بـ"الغادر"، منددة "بأشد العبارات بهذا الاعتداء الآثم الذي طال المقاتلين وهم يؤدون واجبهم الوطني".