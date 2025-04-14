بغداد تشهد حالتي انتحار منفصلتين بـ"الحرق والشنق"

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، مساء اليوم الاثنين، حالتي انتحار منفصلتين واحدة لفتاة شابة وأخرى لموظف حكومي، وذلك بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من مواليد 2004، أقدمت على الانتحار بأسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة النفط، داخل منزلها ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "المعلومات الأولية وحسب ادعاء ذوي الفتاة تشير إلى أن الضحية كانت تعاني من أمراض نفسية".

وبين المصدر أن "موظفاً مدنياً في مديرية المرور العامة، أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل ملفوف على رقبته داخل غرفة الكهرباء في إحدى عمارات منطقة زيونة، كونه يعمل كذلك وكيلاً للعمارة".

وأشار المصدر إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن أسباب الانتحار تعود نتيجة ديون مالية، كان يعاني منها الضحية".