بغداد تشهد انطلاق "المسيرة الحسينية الراجلة" باتجاه كربلاء (صور)

شفق نيوز- بغداد

انطلقت من العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، مسيرة "حسينية راجلة ضخمة" إلى محافظة كربلاء لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية.

وشهدت المسيرة عالية دون أي عراقيل أو اختناقات مرورية، فيما انتشرت المواكب الخدمية في منطقة البياع والعديد من المناطق الأخرى التي يمر بها الزوار.

وقال محسن رضا، صاحب موكب خدمي في حديث لوكالة شفق نيوز "منذ الليالي القليلة الماضية تمت المباشرة بنصب المواكب الخدمية على امتداد طرق المشاة باتجاه الطريق السريع بهدف دعم الزائرين وتقديم الخدمات لهم".

وأضاف "جرت العادة في كل عام نصب هذه المواكب استعداداً لاستقبال المسيرة الحسينية الكبيرة التي تنطلق من بغداد إلى كربلاء قبل يومين أو ثلاثة أيام من موعد الزيارة الأربعينية"، مؤكداً أن "ارتفاع درجات الحرارة لم يؤثر على خدمة الزوار ونحن نتفانى في تقديم الخدمات من الماء والطعام".

ومنذ فجر اليوم الأربعاء انطلقت المسيرة الحسينية من أنحاء عديدة من بغداد كالكاظمية والشعلة والحرية والعطيفية وبغداد الجديدة ومدينة الصدر وغيرها من مناطق وأحياء العاصمة باتجاه مدينة كربلاء، واستمر تفويج الزوار حتى ساعات المساء.

وكانت قيادة عمليات بغداد، ذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قائد العمليات أجرى الاثنين الماضي جولة ميدانية ضمن محاور وطرق تنقل الزائرين، وأصدر خلالها توجيهات بضرورة الحفاظ على انسيابية حركة سير الزائرين ومنع مرور العجلات بطرق الزائرين، إضافة إلى متابعة مواكب الخدمة المنتشرة وضمان سلامة الأطعمة والأشربة التي تقدم للزوار.