بغداد تشدد على منع العودة القسرية للعراقيين من الخارج

شفق نيوز/ أكد وزير الهجرة والمهجرين وكالة وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الاحد، ضرورة فتح حوار شامل مع الدول الأوروبية التي تبعد العراقيين قسراً، مشدداً على ضرورة تدخل السلطات التشريعية والحكومية لمنع العودة القسرية.

وقال الغانمي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه ترأس، اليوم، اجتماعاً لأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة العراقيين في الخارج والمشكلة وفق الأمر الديواني ٣٩ لسنة ٢٠٢٠ والتي تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والنقل.

وأوضح أن المجتمعين ناقشوا العديد من المواضيع المهمة في مقدمتها العودة القسرية للعراقيين من الخارج التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية، مؤكداً ضرورة فتح حوار شامل مع هذه الدول لمنع العودة القسرية.

وشدد الغانمي، على العمل مع الجهات المختصة من بينها مجلس النواب العراقي والقنصليات واجراء الاتصالات والمخاطبات من أجل توضيح المشكلات الخاصة بالعودة القسرية، فضلا عن تسجيل العراقيين الذين يقطنون خارج البلاد وفق استمارة معدة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين.