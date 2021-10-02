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بغداد تشدد إجراءاتها الأمنية استعداداً ليوم الاقتراع

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-02T10:23:15+0000
بغداد تشدد إجراءاتها الأمنية استعداداً ليوم الاقتراع

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، تشديد الإجراءات الأمنية حول المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي استعداداً ليوم الاقتراع المقرر في العاشر من تشرين الاول المقبل.

وقال اعلام العمليات، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تنفيذاً لتوجيهات قيادة العمليات المشتركة، وبمتابعة ميدانية من قبل الفريق الركن قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، تستمر قطعات قيادتنا بتشديد لإجراءات الأمنية لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات ضمن قواطع المسؤولية".

وفي هذا السياقـ أوضح البيان، أن "اللواء الركن قائد المقر المتقدم/ الكرخ، عقد مؤتمراً أمنياً موسعاً لجميع القيادات والتشكيلات والوحدات ومديريات وزارة الداخلية والوكالات الاستخبارية العاملة ضمن قاطع المسؤولية"، مبيناُ أنه "تم مناقشة تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لمراكز لاقتراع التي حددتها المفوضية العليا للانتخابات".

وأشار البيان إلى أن "قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة وبإشراف قائد الفرقة تستمر بتشديد الحماية على المراكز الانتخابية، وتفتيش المناطق المحيطة بها، فضلاً عن اجراء ممارسات أمنية لتنفيذ الخطة الخاصة بحمايتها".

إلى ذلك، وبحسب البيان، "تفقد اللواء الركن قائد شرطة بغداد رئيس اللجنة الميدانية موقع المخازن الخاص الخاصة بالدعم اللوجستي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واطلع على الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الموقع، مؤكداً على تهيئة سبل السلامة والأمان، والتأكد من منظومة الإطفاء الخاصة بها. بحضور مدير مكتب انتخابات بغداد / الرصافة".

وقررت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق في وقت سابق اليوم السبت، فرض حظر على حركة التنقل للعجلات والمشاة في البلاد لمدة يوم واحد وهو يوم الاقتراع.

 

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