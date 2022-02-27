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بغداد تسفر 635 اجنبياً مخالفاً الى خارج البلاد

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-27T14:49:26+0000
بغداد تسفر 635 اجنبياً مخالفاً الى خارج البلاد

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، يوم الاحد، القبض على أكثر من 600 مخالف أجنبي في العاصمة  بغداد وتسفيرهم الى خارج البلاد خلال اسبوعين.

وقالت مديرية الإقامة التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات في وزارة الداخلية، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد وجهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة، تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين، من القاء القبض على 635 من الاجانب المخالفين لقانون الاقامة وتسفيرهم خارج العراق".

وأوضح البيان، أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد تنفيذها عدد من الممارسات الامنية الاستباقية للتحري عن المخالفين الاجانب ضمن المناطق المؤدية الى الكاظمية في جانبي الكرخ والرصافة، وتشديد الاجراءات في مداخل السيطرات.

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