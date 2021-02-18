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بغداد.. تسرب كميات "كبيرة" من الكلور والدفاع يجلي السكان

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-18T18:58:14+0000
بغداد.. تسرب كميات "كبيرة" من الكلور والدفاع يجلي السكان

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني عن تسرب كميات "كبيرة" من غاز الكلور يوم الخميس في العاصمة بغداد، ما تسبب بإصابتين على الأقل، في وقت تسارع فيه فرق الدفاع المدني لإجلاء السكان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كمية كبيرة من غاز الكلور تسربت في محطة تصفية الماء ضمن منطقة الدورة تقاطع المصافي قرب شركة المراعي".

وأضاف أن شخصان أصيبا باختناق على الأقل، مشيرا إلى "فرق الدفاع المدني تعمل حاليا على إخلاء السكان من المنطقة المحيطة بمكان التسرب ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة بالتزامن مع عمليات معالجة التسرب الغازي".

يشار إلى غاز الكلور يتسبب بالاختناق وقد يؤدي إلى الوفاة في غضون ثلاث دقائق إذا كانت الكميات المتسربة كبيرة.

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