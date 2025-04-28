بغداد.. تسجيل 64 حالة انتحار خلال الربع الأول من 2025

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الاثنين، عن تسجيل العاصمة العراقية بغداد بجانبيها الرصافة والكرخ، 64 حالة انتحار بين الذكور والإناث من البالغين والأحداث، خلال الفترة من 1 كانون الثاني وحتى 1 نيسان 2025.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "وسائل الانتحار تنوعت بين الحرق، والشنق، وإطلاق النار، والسقوط من مرتفعات، بالإضافة إلى حالات حرق متعمد".

وأشار إلى أن "جانب الرصافة سجل العدد الأعلى بواقع 44 حالة انتحار، فيما سجل جانب الكرخ 20 حالة خلال الفترة ذاتها".

يذكر أن مصدراً أمنياً في بغداد أفاد لوكالة شفق نيوز، مساء يوم أمس الأحد، بانتحار فتاة وشاب "شنقاً" في حادثين منفصلين شمالي عاصمة وشرقيها.