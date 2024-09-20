بغداد .. تسجيل حالتي انتحار إحداهما لموظفة بالنفط رمت بنفسها من بناية في بسماية

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بتسجيل حالتي انتحار لرجل وامرأة في حادثين منفصلين في منطقتين مختلفتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً من مواليد العام 1995 أقدم على الانتحار

بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف المخبز الذي يعمل به ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

حسب المعلومات الواردة فإن الحادث يعود نتيجة ضغوطات نفسية، وفقا للمصدر ذاته.

وفي حادث آخر مماثل قال المصدر، إن امرأة مواليد العام 1990 تعمل موظفة في وزارة النفط العراقية قامت بالانتحار بواسطة رمي نفسها من الطابق التاسع للبناية التي تسكن فيها ضمن مجمع بسماية

هذا ولم تعرف أسباب الانتحار، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.