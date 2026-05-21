بغداد تسجل 5 حالات انتحار خلال 24 ساعة

سجلت العاصمة بغداد، خلال 24 ساعة الماضية، خمس حالات انتحار، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقات لمعرفة ملابسات كل حالة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شابا يبلغ من العمر 25 سنة، أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة".

وأضاف المصدر، أن "امرأة أقدمت على الانتحار داخل منزلها عن طريق شنق نفسها بواسطة قطعة قماش (شال) معلق بسقف غرفتها في منطقة الرسالة الثالثة جنوب غربي العاصمة".

وفي حالة ثالثة، أشار المصدر إلى أن "شاباً أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح نوع (مسدس) داخل منزله ضمن منطقة السيدية غربي العاصمة".

ووفق المصدر، فإن الحالات الثلاث رفعت عدد المنتحرين في العاصمة بغداد إلى 5 حالات خلال 24 ساعة الماضية.