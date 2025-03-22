بغداد تسجل 4 حالات انتحار خلال يوم واحد

شفق نيوز/ سجلت العاصمة بغداد، مساء السبت، حالة انتحار جديدة لشاب، هي الرابع من نوعها خلال أقل من 24 ساعة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شاب تولد 2006 أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل ملفوف على رقبته داخل منزله ضمن منطقة سبع قصور شرقي بغداد، وسط ظروف غامضة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانتحار شاب تولد 2001، عبر شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزله في منطقة الشرطة الرابعة في بغداد.

يشار إلى أن مصدرا أمنيا، أفاد يوم أمس لوكالة شفق نيوز، بأن فتاة تولد 2006 أقدمت مساء على الانتحار بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) داخل غرفة منزلها ضمن مدينة الصدر، دون معرفة الاسباب.

ويوم أمس أيضا، سجلت بغداد، محاولة انتحار فاشلة لشاب أطلق النار على نفسه من سلاح نوع (مسدس) ضمن منطقة حي الجهاد.