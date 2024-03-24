بغداد تسجل كمية أمطار متساقطة تجاوزت 68،8 ملم

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، مساء الأحد، تسجيل 68،8 ملم من الأمطار المتساقطة في العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة التابعة لوزارة النقل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكمية المسجلة من الأمطار المتساقطة في بغداد، هي لغاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد".

وشهدت العاصمة بغداد، منذ عصر الأحد، طقساً متطرفاً، بعد أن ضربت أمطار غزيرة ورياح قوية مناطق عدة.

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، قد حذر أمس السبت، من موجة أمطار غزيرة تضرب البلاد يوم الأحد، داعياً الى تعطيل "الدوام المسائي".