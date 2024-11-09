بغداد تسجل أربع حالات انتحار خلال ساعات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتسجيل حالتي انتحار جديدتين في العاصمة بغداد، ليرتفع إجمال عدد المنتحرين خلال الساعات 24 الماضية إلى أربع حالات.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً تولد 2001 أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف الغرفة داخل داره ضمن قضاء النهروان، ولم تعرف بعد أسباب الانتحار، لكن خبير الادلة الجنائية أوصى بفتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة".

وأضاف المصدر، أن "رجلاً تولد 1955 أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل داره ضمن منطقة الشرطة الرابعة ضمن مقتربات البياع، ولم تعرف بعد أسباب الانتحار".

إلى ذلك، ذكر المصدر، أن "رجلاً تولد 1965 لقي مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية وسقوطه من من السلم أثناء العمل داخل داره ضمن منطقة حي أور، تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي، فيما لم يطلب ذويه الشكوى كون الحادث قضاء وقدر".