بغداد تسجل أربع حالات انتحار خلال ساعات
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتسجيل حالتي
انتحار جديدتين في العاصمة بغداد، ليرتفع إجمال عدد المنتحرين خلال الساعات 24
الماضية إلى أربع حالات.
وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً تولد 2001
أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف الغرفة داخل داره ضمن
قضاء النهروان، ولم تعرف بعد أسباب الانتحار، لكن خبير الادلة الجنائية أوصى بفتح
تحقيق لوجود شكوك بالحادثة".
وأضاف المصدر، أن "رجلاً تولد 1955 أقدم على
الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل داره ضمن منطقة الشرطة
الرابعة ضمن مقتربات البياع، ولم تعرف بعد أسباب الانتحار".
إلى ذلك، ذكر المصدر، أن "رجلاً تولد 1965 لقي مصرعه
نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية وسقوطه من من السلم أثناء العمل داخل داره ضمن منطقة
حي أور، تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي، فيما لم يطلب ذويه الشكوى كون
الحادث قضاء وقدر".