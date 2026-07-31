بغداد تسجل حالتي انتحار في الكرخ والرصافة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء الجمعة، بتسجيل حالتي انتحار لفتى وشاب في العاصمة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحالة الأولى تعود لفتى يبلغ 16 عاماً، وأقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل داره ضمن منطقة الكمالية في جانب الرصافة شرقي بغداد.

وعن الحادثة الثانية، أوضح المصدر أنها تعود لشاب يبلغ 24 عاماً، أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة سلك معلق في أحد غرف داره ضمن منطقة الزوراء في جانب الكرخ غربي العاصمة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحالتين لمعرفة ملابساتهما.