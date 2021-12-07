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بغداد تستأنف العمل بلجنة فرعية لتعويض ضحايا "الإرهاب"

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-07T15:05:47+0000
بغداد تستأنف العمل بلجنة فرعية لتعويض ضحايا "الإرهاب"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة بغداد، يوم الثلاثاء، تشكيل اللجنة الفرعية الاولى، بهدف استئناف إصدار القرارات الخاصة بتعويض ضحايا "الإرهاب".

وأوضح بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القاضي رئيس اللجنة الفرعية الاولى اياد مطشر شلال، تمكن من تشكيل لجنته بعد مخاطبات للجهات المعنية لاكمال أعضاؤها، وبجهود مشتركة من محافظ بغداد محمد جابر العطا، والنائب الفني لمحافظ بغداد علي العيثاوي، والنائب الاداري كريم خلف، ومدير دائرة ضحايا الارهاب علي المبرقع، ومعاونه عبد العزيز البدري، ومدير التعويضات فراس زبون، حيث باشرت اللجنة بإصدار القرارات التعويضية الخاصة بضحايا الإرهاب".

وأشار البيان إلى أن "اللجنة ستعمل بشكل متواصل وسريع لغرض اكمال جميع المعاملات، وإرسالها إلى دائرتي التقاعد ومؤسسة الشهداء، بغية استلام المتضررين مبالغ التعويض".

واضاف، ان "محافظة بغداد ستعمل على حث الجهود وتسريع وتيرة العمل، لاسيما باللجنة الفرعية الاولى، في سبيل تقديم إنجاز المعاملات التعويضية الخاصة بضحايا الإرهاب على أتم وجه، وستقوم اللجنة بنشر القرارات المنجزة، كما سيتعذر عليها استقبال المراجعين الا في حالة الاستدعاء من خلال الموقع".

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