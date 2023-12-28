بغداد تستيقظ على نهار ماطر بملامح شتوية.. صور وفيديو

شفق نيوز/ تشهد العاصمة العراقية بغداد منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار بشكل متفاوت الكثافة.

وبانت الملامح الشتوية على جسور بغداد وحركة الشارع، إذ وثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، حركة السير داخل المدينة، ومشاهد المارة والسيارات التي بدت تعايش الأجواء الماطرة، مع حركة العمل التي تبدأ منذ ساعات الصباح الباكرة.

ورصدت الكاميرا أيضا حركة الجهد الخدمي بوجود السيارات الحوضية قرب أماكن تجمع المياه في بعض الاماكن لسحبها.

ووصف بعض الأشخاص الذين التقتهم وكالة شفق نيوز المطر واستمراره بأنها "امطار خير"، متمنين ان تكسر جفاف السنوات السابقة.

ويفتقد البغداديون للأجواء الماطرة بعد موجة جفاف صاحبت أجواء العراق في السنوات الاخيرة واثرت بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الأربعاء، سقوط أمطار متفرقة تستمر وفق التوقعات إلى يوم الخميس.

وتشير الانواء الجوية العراقية، إلى تقدم منخفض ممطر من غربي البلاد بدأ تدريجياً مساء أمس الأربعاء.