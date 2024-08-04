بغداد تستيقظ على حادث مروع وعملية سلب ومشاجرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير، وتسجيل حالة تسليب، واعتقال اثنين بسبب مشاجرة في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً لقي حتفه، فيما أصيب شقيقه وأمهما نتيجة فقدان السيطرة على المركبة وسقوط عجلتها من أعلى جسر الأسواق المركزية في بغداد".

وأضاف المصدر، أن "ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة مدنية، أقدموا صباح اليوم، على تسليب مدني دراجته النارية، وبعد ملاحظتهم من قبل قوة أمنية لاذ اثنان منهم بالفرار، وبينما حاول سارق الدراجة الهرب اصطدام بدورية عسكرية مااسفر عن إصابته بجروح مختلفة، والقبض عليه ضمن منطقة القادسية".

وفي حادث آخر، تسببت مشاجرة بين عدد من الاشخاص لم تعرف أسبابها، تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن منطقة عرب جبور في الدورة، بإصابة شخصين من طرفي المشاجرة، قبل أن تعتقل قوة أمنية اثنين آخرين وإيداعهما التوقيف، وفقاً للمصدر.