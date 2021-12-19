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بغداد تستيقظ على ازدحامات مرورية بشوارعها

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-19T04:38:23+0000
بغداد تستيقظ على ازدحامات مرورية بشوارعها

شفق نيوز/ باتت الشوارع الرئيسية في العاصمة بغداد لا تكاد تخلو من الازدحامات خلال أيام الأسبوع للدوام الرسمي.

ومع توجه الموظفين إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية، والطلبة إلى الكليات والمعاهد والمدارس صباح اليوم في جانبي الكرخ والرصافة شهدت بعض الشوارع زخما مروريا.

ووفقا للموقف المروري، فإن نفق الشرطة مزدحم ازدحاماً شديد.

وبسبب السير العكسي للسيارات فقد امتد الإزدحام من سيطرة الشؤون في التاجي إلى ما قبل ذراع دجلة.

وبسبب حادث سير في شارع السكة مقابل مستشفى الكرخ فقد وقفت السيارات بالطوابير.

وشهدت سيطرة الطابقين باتجاه الكرادة ازدحاماً، وكذلك الطريق من سوق الاثوريين بمنطقة الدورة اتجاه تقاطع المصافي مزدحم.

والطريق من مفرق الدورة باتجاه سريع البياع، وجامع ام الطبول مزدحم بسبب دواء الطلبة الجامعيين.

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