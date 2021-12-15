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بغداد تستيقظ على اختناقات مرورية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-15T05:12:16+0000
بغداد تستيقظ على اختناقات مرورية

شفق نيوز/ شهدت شوارع رئيسية في جانب الرصافة زخماً مرورياً مع بداية يوم جديد، وتوجه العاملين في القطاعين العام والخاص لمزاولة أعمالهم، والطلاب إلى المدارس والجامعات والمعاهد.

ويُعد جانب الرصافة العصب الإقتصادي للعاصمة العراقية حيث يضم أغلب المناطق الصناعية، والأسواق الكبيرة إضافة إلى دوائر و وزارت حكومية.

وبحسب الموقف المروري فإن شارع المشاتل شبه متوقف والعجلات تقف بالطوابير للمرور.

وأما سيطرة مدينة الشعب أحدى مداخل بغداد الرئيسية فقد شهدت أزدحاماً منذ الصباح الباكر.

وفي ساحة الخلاني باتجاه جسر السنك لم يخلُ أيضا من الزخم المروري وبطء في حركة السير للعجلات إضافة إلى شارع القناة مقابل منطقة الرستمية، وكذلك مدخل الحارثية مزدحم ايضا.

هذا وقامت القوات الامنية بإغلاق جسر ١٤ رمضان، وتشير المعلومات الى وجود فعالية قفزة "الثقة" المعتمدة في تدريبات طلبة الكلية العسكرية.

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