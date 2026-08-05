بغداد تستقطع 1300 ميغاواط.. البصرة ترفض خفض حصتها الكهربائية: الحرارة تتجاوز الـ50

شفق نيوز- البصرة

رفض مجلس محافظة البصرة، يوم الأربعاء، تقليص حصة المحافظة عبر "تدخلات" مركز السيطرة الوطني التابع لوزارة الكهرباء في بغداد، محذراً من إخضاع البصرة لبرمجة القطع بالتزامن مع موجة حر شديدة وارتفاع معدلات الرطوبة.

وقال رئيس لجنة الكهرباء في المجلس، ثائر الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن مركز السيطرة الوطني للمنظومة الكهربائية يجري تدخلات تتضمن إطفاء أجزاء من الشبكة وتقليل حصة المحافظة، بهدف خفض الحصة التي سبق وأن حددتها وزارة الكهرباء.

وبين أن "حمل البصرة حالياً يبلغ 4765 ميغاواط، في حين التوليد يصل إلى 6133 ميغاواط، إلا أن مركز السيطرة الوطني يطلب إجراء إطفاءات إضافية ضمن منظومة المحافظة".

وتابع الصالحي أن "التجاوز على حصة البصرة مرفوض، وأن وعود الجهات المعنية يبدو مغايراً لأفعالها على أرض الواقع"، مؤكداً أن مجلس المحافظة لن يقبل بإخضاع البصرة لبرمجة القطع، وسيكون له رأي آخر إزاء استمرار هذه التدخلات.

وأشار إلى أن المحافظة تشهد موجة حر شديدة تتجاوز خلالها درجات الحرارة 50 درجة مئوية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الرطوبة، ما يستدعي الحفاظ على استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية وعدم تقليص حصة البصرة.