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بغداد تزيد الحصة الوقودية لجميع المولدات لشهري تموز وآب

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-02T14:03:13+0000
بغداد تزيد الحصة الوقودية لجميع المولدات لشهري تموز وآب

شفق نيوز/ اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوم السبت، زيادة الحصص الوقودية المقررة لإصحاب المولدات المسجلة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية، لشهري تموز وآب، وإطلاق حصص أخرى الى المولدات غير المسجلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ بغداد، عقب انتهاء اجتماع عاجل حضره محافظ النجف ماجد الوائلي، والنائب معين الكاظمي، ونائب محافظ كركوك علي حمادي، ومدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، ومدير مكتب شؤون الوزارات المهندس هشام صالح، وقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت، ومستشار وزارة الكهرباء الدكتور عبد الحمزة هادي، ومدير مبيعات شركة كهرباء بغداد ماجد علاوي، ومعاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة المهندس قيس الكلابي، وعدد من المسؤولين في محافظة بغداد.

واشار العطا الى ان "الاجتماع تضمن مناقشة آلية توزيع الحصة الوقودية لاصحاب المولدات وشمول عدد آخر من المولدات غير المسجلة، فضلا عن التأكيد على تشديد الرقابة للسيطرة ومحاسبة المقصرين من اصحاب المولدات بعد توفير الكميات اللازمة من الحصص الوقودية".

واكد محافظ بغداد، "الخروج بعدد من المطالبات، تضمنت زيادة حصة زيت الغاز (الكاز) من 25 لتر لكل (KV) الى 40 لتر وبالسعر المدعوم والبالغ 250 دينارا فقط، لشهري تموز وآب وللمولدات المسجلة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية، فضلا عن إطلاق حصة وقودية لاصحاب المولدات غير المسجلة بواقع 20 لتر لكل (KV) من منافذ التجهيز التجاري وبالسعر الرسمي والبالغ 400 دينار على ان يتم اعتماد القوائم المزودة من الوحدات الادارية".

واضاف، أن "جهاز الامن الوطني سيتولى مهامه بالسماح لإصحاب المولدات بالشراء من الساحات والمعامل الاهلية (الإسفلت المؤكسد)، الى جانب تسهيل حركة نقل المنتوجات ضمن الوحدات الادارية ومنع نقله الى خارج المحافظة"

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