بغداد ترسل وزيراً إلى النجف لمعالجة "أزمة مستعصية"

شفق نيوز- النجف

اكد وزير البيئة العراقي هه لو العسكري، يوم الأحد، دعم الحكومة الاتحادية لحل الازمات البيئية التي تشهدها النجف وعلى رأسها مشكلة تدوير النفايات، فيما أوضح محافظها يوسف كناوي، ان المشكلات الحالية بالمحافظة تم توارثها من الحكومات السابقة ويجري العمل على حلها.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع كناوي وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المركزية تولي اهتماماً كبيرا بالنجف نظريا لاهميتها الدينية والثقافية والتأريخية"، مبينا ان "الزيارة تهدف الى مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها النجف، ومنها التصحر والتغييرات المناخية، والتنوع البيولوجي والازدياد السكاني".

واضاف: "ناقشنا مع المسؤولين بالمحافظة مواجهة التحديات التي تواجهها النجف، كما تطرقنا الى ملفات اعادة تدوير النفايات ومحطات الصرف الصحي، والوزارة بصدد تعديل وتحديث التعليمات الخاصة بالبيئة".

وبين أنه "يحمل رسالة من رئيس الوزراء بشأن حل الازمات البيئية التي تشهدها النجف، وهناك دعم حكومي لازالة التجاوزات على المشاريع التي تتعلق بالمجاري، وجذب الاستثمارات لمعالجة النفايات".

بدوره قال المحافظ، إن "الملفات البيئية العالقة في النجف عديدة منها قضية الصرف الصحي، وجلب العمالة الاجنبية الخاصة بالتنظيف"، موضحا ان "الوزارة مكبلة بتعليمات بيئية قديمة ويجري العمل على تحديثها".

ولفت الى "امتلاك الوزارة معلومات تفصيلية عن مشكلات المجاري في البراكية والمشخاب، وهي بحاجة الى قوانين وتشريعات جديدة"، منوها الى ان "المشكلات الحالية تم توارثها من الحكومات السابقة ويجري العمل على حلها".

هذا وتشهد النجف مشكلة في تدوير النفايات، ووفقاً لتقديرات بيئية، فأن هنالك ما يتراوح بين 1200 إلى 1500 طناً من النفايات تطرحها 135 ألف وحدة سكنية ماعدا الوحدات التجارية، ويتم جمعها ونقلها إلى أماكن الطمر التي تؤكد دائرة البيئة أنها غير صحية وغير مطابقة للمعايير، وبعضها منتشر بنحو عشوائي داخل مركز النجف والبلدات التابعة لها.