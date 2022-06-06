بغداد ترسل مبعوثاً إلى نينوى للوقوف على أزمة الوقود

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن اعتماد البطاقة الوقودية لتزويد السيارات بالوقود في نينوى لمعالجة الازمة التي تشهدها المحافظة.

وقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية في الوزارة، حسين طالب عبود، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وحضرته وكالة شفق نيوز، انه زار المحافظة للوقوف على أزمة الوقود التي تشهدها، بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واضاف "الأزمة غير موجودة ولكن هناك طلب كبير من المواطنين على الوقود، وسنعمل بنظام البطاقة الوقودية في الفترة المقبلة".

واشار الى ان الزيادة في الطلب على الوقود هو "فرق السعر في نينوى عن أسعار وقود السيارات في اقليم كوردستان".

وشهدت محافظة نينوى أزمة وقود جديدة، حيث اصطفت السيارات بطوابير طويلة أمام محطات الوقود، وسط تذمر من الأهالي الذين يقضون عدة ساعات بانتظار حصولهم على الوقود.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، انه على الرغم من اعتماد نظام (الزوجي والفردي) لأرقام لوحات تسجيل السيارات حيث يخصص يوم للسيارات ذات الأرقام الزوجية للتزود بالوقود، واليوم الآخر للأرقام الفردية، ومع ذلك ما زالت الأزمة قائمة.

وأوضح المواطن جمعة محمد، ان "سائقي مركبات الأجرة القادمين من إقليم كوردستان يحصلون على الوقود ويغادرون المحطة ويقفون في الطوابير مرة أخرى ويحصلون على الوقود ويعودون لبيعه في الاقليم مستغلين فرق السعر الذي يصل الى الضعف وهذه احدى طرق التهريب".