بغداد تردم "جفر الفحم"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، عن ردم وإزالة 22 موقعاً للحرق العشوائي المعروف محلياً بـ"جفر الفحم" ضمن ناحية الرشيد جنوبي العاصمة، وذلك في إطار حملة للحد من التلوث البيئي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا الإجراء جاء استجابةً لمناشدات المواطنين، مبينة أن "لجنة الأمر الديواني (241285)، وبإسناد من فرقة المشاة السابعة عشرة وشرطة البيئة، وبالاشتراك مع الدوائر البلدية، نفذت واجب ردم وإزالة المواقع التي أُنشئت بشكل عشوائي، ما تسبب بانبعاث الغازات والروائح الضارة، دون الحصول على الموافقات الأصولية.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم أخذ تعهدات خطية من المخالفين بعدم تكرار هذه الظاهرة مستقبلاً، تجنباً للمساءلة القانونية.

وتعاني العاصمة بغداد، من ارتفاع كبير بنسبة التلوث، وغالبا ما يتسبب بحالات اختناق، وخاصة رائحة الكبريت التي تنبعث بين فترة وأخرى، دون معرفة مصدرها الحقيقي.