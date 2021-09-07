بغداد تخصص 3 مليارات دينار لزيارة الأربعينية وتتحرك لتحلية مياه البحر

شفق نيوز/ خصصت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، 3 مليارات دينار للزيارة الأربعينية والتي تصادف في الـ20 من شهر صفر.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تم تخصيص 3 مليارات دينار لكربلاء لتقديم الخدمات في الزيارة الأربعينية".

واضاف، أن "الكاظمي شدد على دعم مفوضية الانتخابات لآخر يوم من عمر الحكومة"، مشيرا الى أن "الحكومة مستمرة بالعمل على تعزيز الثقة بالانتخابات وتهيئة الاجواء لإجرائها".

ولفت الى "تخويل وزارة الاسكان التوقيع على مشروع تحلية مياه البحر في البصرة".