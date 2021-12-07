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بغداد تختنق من الصباح إلى المساء (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-07T05:42:36+0000
بغداد تختنق من الصباح إلى المساء (صور)

شفق نيوز / شهدت العاصمة العراقية بغداد، صباح يوم الثلاثاء، اختناقاً مرورياً لمناطق عدة لاسيما الحيوية منها، وذلك بعد أن شهدت الأمر نفسه يوم أمس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اختناقاً مرورياً تشهده الآن شوارع عدة من العاصمة بغداد، بينها (من جسر بغداد إلى أقواس بغداد) و(من منطقة السيدية إلى الجادرية) و(من الجادرية إلى تقاطع المسبح) وقاطع (حي العدل باتجاه حي الجامعة) بالإضافة إلى (حي الجامعة باتجاه جسر حي العامل) و(شارع المطار باتجاه جسر الجادرية)".

ويوم أمس شهدت العاصمة بغداد، ازدحاماً مرورياً قرب وزارة المالية، وفي الأربع شوارع بمنطقة اليرموك باتجاه تقاطع الأردن، وفي ساحة الأردن باتجاه نفق الشرطة وسيد الحليب، وفي شارع المأمون باتجاه المنصور والنسور، وتوقف في جسر الجادرية عند تقاطع جامعة بغداد، وفي كمب سارة والكرادة وجسر ديالى أيضاً.

وتعاني العاصمة بغداد من اختناقات مرورية شديدة وخاصة في أوقات بداية ونهاية الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة، بسبب تزايد أعداد السيارات باستمرار جراء عدم تنظيم الاستيراد، إلى جانب غياب استحداث شوارع وطرق وجسور وأنفاق جديدة.

 

 

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