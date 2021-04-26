بغداد تختنق مروريا نتيجة تظاهرات المفسوخة عقودهم من الحشد (صور)

شفق نيوز / أدى استمرار قطع الطريق باتجاه الجادرية، نتيجة تظاهرات المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، يوم الاثنين، إلى اختناقات مرورية في شوارع عدة لمناطق وسط بغداد.

وتظاهر العشرات من عناصر الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم، منذ صباح يوم الاثنين، في الجادرية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين عادوا مجددا إلى مكان اعتصامهم الأول، وقطعوا طريق الجادرية باتجاه جامعة بغداد.

وصوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسة التصويت على موازنة 2021، على تخصيص 30 ألف درجة وظيفية لإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، ضمن مشروع القانون.

غير أن مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مؤيد العقابي، نفى ذلك، قائلا "وصلتنا الموازنة وتضمنت زيادة الرواتب ولم تتضمن المفسوخة عقودهم بشكل واضح".