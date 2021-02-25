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بغداد "تختنق" مرورياً مع سريان حظر التجوال

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-25T17:00:21+0000
بغداد "تختنق" مرورياً مع سريان حظر التجوال

شفق نيوز/ شهدت شوارع العاصمة بغداد، يوم الخميس، زخماً مرورياً خانقاً بالتزامن مع سريان حظر التجوال الشامل الذي يستمر لثلاثة أيام للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية باشرت بنشر المفارز الامنية في المناطق والطرق السريعة وتشديد الاجراءات في مداخل المناطق بالتزامن مع سريان حظر التجوال.

وبدأ حظر التجوال الشامل من الساعة الثامنة مساء وينتهي فجر يوم الاثنين، بينما يسري حظر تجوال جزئي خلال ساعات الليل فقط بقية أيام الأسبوع.

واتخذ قرار حظر التجوال إلى جانب قيود إغلاق أخرى للحد من تصاعد كبير في إصابات فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية من أقل من ألف حالة يومياً إلى أكثر من 4 آلاف.

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