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بغداد تختنق بزحامات مرورية شديدة

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-05T14:21:45+0000
بغداد تختنق بزحامات مرورية شديدة

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد اختناقات مرورية شديدة، مساء اليوم الاحد، وتركزت بشكل كبير في جانب الكرخ.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن شوارع بغداد في جانب الكرخ شهدت زحاماً شديداً بسبب اغلاق طريق الجسر المعلق، مما أثر على منطقة الاربع شوارع باتجاه ساحة قحطان التي غصت بالسيارات المتوقفة.

وأضافوا أن تقاطع متنزه الزوراء باتجاه منطقة المنصور مزدحم جدا كما أن شارع مرآب العلاوي باتجاه الزوراء مزدحم هو الآخر، وكذلك شارع الكندي مقابل مستشفى اليرموك من ساحة النسور باتجاه جامع ام الطبول، وأيضاً حي القادسية مزدحماً من جميع الجهات بسبب غلق معبر سكة الحديد.

وأشاروا إلى أن شارع مطار المثنى باتجاه ساحة عدن مزدحم بشدة، كما أن تقاطع الدرويش في منطقة السيدية مزدحماً بشوارعه الأربعة.

وتعاني العاصمة بغداد من اختناقات مرورية شديدة وخاصة في أوقات بداية ونهاية الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة، بسبب تزايد أعداد السيارات باستمرار جراء عدم تنظيم الاستيراد، إلى جانب غياب استحداث شوارع وطرق وجسور وأنفاق جديدة.

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