بغداد تحكم بإعدام تاجر مخدرات يزرع "الماريجوانا" في منزله

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين، حكما بالاعدام بحق أحد تجار المخدرات عن جريمة زراعة نباتات الماريجوانا المخدرة في منزله.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "المدان كان يقوم بزراعة المخدرات في سطح داره لغرض الاتجار بها، كما ضبطت بحوزته على (750) غرام من مادة الحشيشة و(900) غرام من مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة 27 / ثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".