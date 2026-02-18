بغداد تحظر عرض مسلسل "حمدية" في شاشة قناة "MBC عراق"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الأربعاء، منع بث مسلسل "حمدية"، الذي كان من المزمع عرضه على قناة MBC عراق.

وقال عضو مجلس المفوضين في الهيئة، محمود الربيعي، في تغريدة على "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء استناداً إلى الأمر (65) لسنة 2004، وبناءً على المطالبات النيابية والشعبية"، مبيناً أن "القرار يلزم الهيئة بمنع بث أي محتوى يُعد مسيئاً للقيم المجتمعية أو يشوّه صورة المرأة العراقية أو يثير الفتنة، وذلك بعد الاطلاع على الرواية التي أُعدّ منها العمل والفاصل الإعلاني المنشور عنه".

وأضاف أن "مجلس المفوضين وجّه أيضاً باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي منصات تعمل داخل العراق وتقوم بنشر مواد تتضمن إساءة للعراق أو العراقيين، ولا سيما خلال شهر رمضان".

وقبل أيام قليلة، استضافت هيئة الإعلام والاتصالات، مدير مكتب قناة MBC العراق لمناقشة المحددات الفنية والمهنية لمسلسل "حمدية" المزمع عرضه في شهر رمضان.

من جانبها، أكدت إدارة القناة التزامها بالتوجيهات واحترامها للقيم المجتمعية والدينية، مبينة أن العمل حاصل على الإجازة الأصولية من نقابة الفنانين العراقيين ويتناول قضايا إنسانية واجتماعية دون استهداف لأي مكوّن من مكونات المجتمع.

يذكر أن النائب مصطفى سند، تقدم بطلب رسمي إلى هيئة الإعلام والاتصالات، دعا فيه إلى استدعاء ممثلي قناة MBC للتحقيق بشأن مسلسل "حمدية"، على خلفية ما أثير حول محتواه.

وطالب سند، الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقق من مدى التزام العمل بالضوابط المهنية والمعايير المعتمدة في بث المحتوى الإعلامي.