بغداد.. تحرير امرأة معنفة و"محتجزة" من قبل زوجها "المخمور" واعتقاله

شفق نيوز/ أعلنت مديرية حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية، يوم الأحد، عن تحرر امرأه معنفة و"محتجزة" داخل منزلها من قبل زوجها "المخمور"، وإلقاء القبض عليه.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مناشدة وردت عبر الخط الساخن 139 تفيد بوجود امرأة تتعرض للعنف والاحتجاز في بغداد، وتم على الفور تشكيل فريق عمل برئاسة مساعد مدير قسم حماية الأسرة/ الكرخ وحدة الإعلام وثلة من المنتسبين وبمساندة القوة الماسكة للأرض.

وأضافت أنه تم الانتقال إلى منزل المعنفة الكائن في قضاء أبو غريب، وتم تحريرها واصطحابها إلى طوارئ مستشفى الكرامة للفحص والمعالجة والاطمئنان على وضعها الصحي واستحصال تقرير طبي أولي.

وأشارت إلى إلقاء القبض على زوجها وهو بحالة سكر وضبط كل ما له علاقة بالجرم المشهود أصولياً.