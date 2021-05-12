بغداد تطلق تحذيراً من استهداف عيون الأطفال في العيد

شفق نيوز/ حذر مدير مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون ببغداد الدكتور الاستشاري "عمار فؤاد عيسى" يوم الأربعاء من خطر الألعاب ذات الإطلاقات البلاستيكية (الصجم) والمصابيح الليزرية على سلامة أطفالهم بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر.

وأشار عيسى في بيان اورده المكتب الاعلامي الخاص بالمستشفى الى "اهمية تعاون المواطنين ومنع اطفالهم من شراء تلك الالعاب الخطرة والتي تهدد صحتهم ، داعين الجهات المعنية ذات العلاقة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي من شأنها الحد من انتشار هذه الألعاب الخطرة وتداولها في الأسواق المحلية" .

وأكد عيسى على "اهمية تعزيز الجهد الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة فضلا عن الدور المهم للأهالي عبر التنسيق المشترك للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تستهدف صحة وسلامة الأطفال" ، لافتا إلى أن "العام الماضي شهد تسجيل عشرات الاصابات البعض كانت اصابتهم خطيرة سواء في القرنية والقزحية والشبكية ما استوجب ادخالهم صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج المناسب" .

كما أشار عيسى إلى "تأثير استخدام هذه الألعاب المحرضة على العنف لا يقتصر على سلامة العينين فقط فهو يؤثر سلبيا على الجانب النفسي للطفل ايضا من خلال تعزيز ثقافة العنف والخراب ما يسبب ضررا على المجتمع وهذا أمر خطير ستكون له انعكاسات سلبية مستقبلا ".

ونوه مدير المستشفى ان "هناك عشرات الاطفال الابرياء في كل مناسبة يقعون ضحية لرواج وتداول الالعاب المحرضة على العنف جراء إصابتهم بعاهات مستديمة" ، مجددا دعوته للجهات المعنية بالعمل على إيقاف استيراد هذه الألعاب لما تشكله من "خطر" على الأطفال .