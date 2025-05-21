بغداد تحتضن مؤتمراً الأول من نوعه باقتصاديات الكاربون

شفق نيوز/ انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء، مؤتمر دولي يُعد الأول من نوعه على مستوى البلاد يتعلق باقتصاديات الكاربون.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكاربون في العراق، برعاية البنك المركزي العراقي، في فندق الرشيد وسط بغداد، بحضور إقليمي ودولي على مستوى السفراء والخبراء في هذا الاختصاص.

وقال وزير البيئة نزار محمد سعيد، في كلمة افتتاح المؤتمر، إن "انعقاد مؤتمر الكاربون الأول حدث غير مسبوق في العراق ويشكل علامة فارقة في مسار الدولة بالقضايا البيئة والمناخية".

وأضاف "انعقاد هذا الموتمر يعبر عن توجه جاد للحكومة العراقية لتعزيز العمل البيئي ويجسد الالتزام الواضح الداعم للمبادرات التي تهدف للحد من انبعاث الكاربون والتكيف مع التغيير المناخي".