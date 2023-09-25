بغداد تحتضن مؤتمراً علمياً

أقام اتحاد الصناعات العراقي بالتعاون مع شركة هاي تيك للطاقة والمعلوماتية وشركة هواوى العالمية مؤتمرا علميا في بغداد تحت شعار (حلول فاعلة لديمومة صناعية).

وأكد عادل عكاب رئيس اتحاد الصناعات العراقي أهمية تقديم الحلول لديمومة الصناعة في العراق والاستفادة من البحوث والحوارات، بعدها افتتح سالار صالح رئيس مجلس إدارة شركة هاي تيك والمهندس زياد العاني المدير التنفيذي للشركة المؤتمر واشادا باهمية المؤتمر في خدمة المجالين الصناعي والطاقة.

بعدها قدم العديد من الابحاث في مجال الطاقة والطاقة البديلة واخر التطورات في هذا المجال على الصعيد العالمي، وتم خلال المؤتمر تقديم البحوث والابتكارات العلمية في مجال الطاقة والطاقة البديلة والطاقة الحرجة،

كذلك أجريت جلسات نقاشية مع خبراء في مجال الصناعات والطاقة الذكية، وفر المؤتمر فرصة التواصل و تبادل الخبرات بين المشاركين من القطاع الصناعي وخبراء شركة هواوى العالمية المختصة بالطاقة الصناعية.

ومن البحوث التي قدمت في المؤتمر عن حلول الطاقة الحرجة وما لها من تأثير على تطوير الاعمال وازدهارها بافضل الكلف وكذلك بحث عن الطاقة الشمسية واهميتها في ديمومة الصناعات.