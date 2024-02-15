بغداد تحتضن مهرجان الشعر الأوروبي العراقي بنسخته الثانية

شفق نيوز/ من المقرر أن تنطلق، غداً الجمعة، فعاليات مهرجان الشعر الأوروبي العراقي بنسخته الثانية تحت عنوان "سوق الشعر" في شارع المتنبي/القشلة بقراءات شعرية بعدة لغات.

وقالت السفارة الألمانية في بيان اليوم، إن المهرجان يهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية بين العراق وأوروبا من خلال تبادل الروايات الشعرية.

وهذا ستشارك في هذا التجمع الثقافي مجموعة متنوعة من الشعراء من العراق وخمس دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وأسبانيا وسويسرا والتشيك.

ووفقا لبيان السفارة، فإن مهرجان الشعر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 شباط 2024، يتيح فرصة للخوض في نقاشات هادفة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الأدب والشعر، وانعكاساته على مستقبل هذه الأشكال الفنية. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المهرجان على أهمية ترجمة الشعر في تسهيل تبادل التراث الثقافي بين الدول.