بغداد تحتضن معرض الكتاب الدولي بمشاركة مئات دور النشر

شفق نيوز/ تحتضن العاصمة بغداد للفترة من 9 – 19 كانون الأول المقبل، معرض العراق الدولي للكتاب، دورة (مظفر النواب).

ويُقام المعرض، الذي تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار وبالتنسيق مع جمعية الناشرين والكتبيين العراقيين، على أرض معرض بغداد الدولي في منطقة المنصور.

وتشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من 21 دولة عربية واجنبية وتضم أجنحته نحو مليون عنوان يغطي مختلف الميادين المعرفية والابداعية والفنية .

ويفتتح المعرض أبوابه في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويستمر إلى الساعة العاشرة مساء خلال 11 يوما، وسيحتضن عشرات الفعاليات الفنية والثقافية والإعلامية ، بضمنها أمسيات الرقص الشعبي والغناء والشعر، بالإضافة إلى طاولات حوارية وندوات في موضوعات متنوعة. كما ستشارك فيه، عشرات الشخصيات الفنية والثقافية العراقية والعربية.

وقالت مؤسسة المدى للإعلام وللثقافة والفنون في بيان اليوم الثلاثاء، ان المعرض سيقام في خمس صالات كبيرة، ويخصص الشارع الذي يفصل بين الصالات للكتبيين وباعة نوادر الكتب في شارع المتنبي، وأفضل المقاهي المعروفة في البلد.

وتأكيدا على سلامة الزوار والمشاركين، اتخذت إدارة المعرض إجراءات احترازية مشددة للوقاية من جائحة كورونا، حيث ستوفر القفازات والكمامات بالإضافة الى بوابات تعفير ذكية واجهزة لتعقيم الهواء داخل الصالة، مع وضع الاشارات والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، حسب البيان.